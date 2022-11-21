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3 часа назад

ФИФА потребовала от Бельгии убрать слово «любовь» с футболки

Елена Прошина

Согласно сведениям телеканала ESPN, футбольная организация ФИФА вынуждает Федерацию футбола Бельгии убрать слово «любовь» с игровой формы национальной команды. Об этом сообщает Sports.ru.

ФИФА потребовала от сборной Бельгии убрать слово с футболки
Фото: СкриншотСкриншот

Уточняется, что ФИФА категорически отказалась обсуждать этот вопрос с бельгийцами и не называет точных причин своего решения. При этом сама сборная пока не решила, согласятся ли игроки на это требование. Оформление выездной футболки бельгийской команды появилось в результате сотрудничества с фестивалем электронной музыки Tomorrowland, который проводится в городе Бом. Таким образом, слово «любовь» в дизайне формы не имеет никакого отношения к повязке «One Love», которую ФИФА запретила на ЧМ-2022.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что Чемпионат мира по футболу 2022 года станет последним в его карьере.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,
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