ФИФА потребовала от сборной Бельгии убрать слово с футболки

Уточняется, что ФИФА категорически отказалась обсуждать этот вопрос с бельгийцами и не называет точных причин своего решения. При этом сама сборная пока не решила, согласятся ли игроки на это требование. Оформление выездной футболки бельгийской команды появилось в результате сотрудничества с фестивалем электронной музыки Tomorrowland, который проводится в городе Бом. Таким образом, слово «любовь» в дизайне формы не имеет никакого отношения к повязке «One Love», которую ФИФА запретила на ЧМ-2022.