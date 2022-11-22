ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики

Lenta.ruиещё 1

Власти Катара объявили, что изъяли наркотики у туриста, прибывшего на чемпионат мира по футболу. По данным таможенной службы, это первый подобный случай за время проведения ЧМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Presse.

Власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, сотрудники таможенной службы Катара нашли запрещенные вещества в багаже одного из пассажиров во время досмотра в международном аэропорту Хамад в Дохе. Всего было изъято около двух тысяч таблеток обезболивающего препарата трамадол и 464,5 грамма гашиша.

Задержанный, чье гражданство не указывается, предстанет перед судом.

В Катаре действуют строгие наказания за хранение, употребление и торговлю наркотиками, которые включают длительные тюремные сроки, крупные штрафы и депортацию.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Нидерланды начнут турнир с матча против Сенегала, который пройдет 21 ноября. Также на групповом этапе команда сыграет против Катара и Эквадора.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) под давлением Катара запретила продажу пива на стадионах во время чемпионата из-за запрета на распитие алкогольных напитков в общественных местах.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители