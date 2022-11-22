Власти Катара изъяли у прибывшего на ЧМ по футболу наркотики

Власти Катара объявили, что изъяли наркотики у туриста, прибывшего на чемпионат мира по футболу. По данным таможенной службы, это первый подобный случай за время проведения ЧМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Presse.

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По данным агентства, сотрудники таможенной службы Катара нашли запрещенные вещества в багаже одного из пассажиров во время досмотра в международном аэропорту Хамад в Дохе. Всего было изъято около двух тысяч таблеток обезболивающего препарата трамадол и 464,5 грамма гашиша.

Задержанный, чье гражданство не указывается, предстанет перед судом.

В Катаре действуют строгие наказания за хранение, употребление и торговлю наркотиками, которые включают длительные тюремные сроки, крупные штрафы и депортацию.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Нидерланды начнут турнир с матча против Сенегала, который пройдет 21 ноября. Также на групповом этапе команда сыграет против Катара и Эквадора.