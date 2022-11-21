Сын президента Либерии забил первый гол сборной США в Катаре

Сын президента Либерии и обладателя "Золотого мяча" 1995 года - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football - Джорджа Веа Тимоти Веа забил первый гол сборной США на чемпионате мира по футболу в матче первого тура группового этапа против команды Уэльса. Встреча проходит на стадионе "Ахмед бин Али".

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Форвард сборной США Веа отметился голом на 36-й минуте встречи. На данный момент счет в матче 1:0 в пользу американцев.

Отец Веа в период игровой карьеры выступал за "Монако", французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", английские "Челси" и "Манчестер Сити", становился чемпионом Италии и Франции. В 1995 году был признан лучшим футболистом Европы, став обладателем приза "Золотой мяч". Джордж Веа является единственным представителем африканского континента, который завоевывал данный трофей. При этом либериец ни разу не играл на чемпионатах мира.