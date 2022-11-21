Юльманн: «Сборная Дании приехала в Катар за золотом»

«Мы приехали в Катар для того, чтобы выиграть чемпионат мира. Мы попали в очень непростую группу, и если мы добьёмся в ней успеха, то нам не будет страшен уже никто. Мы хотим дойти до самого конца. Наш моральный дух в полном порядке, мы верим в свои силы и знаем, что способны одолеть кого угодно», – приводит TMW слова Юльманна, произнесённые на предматчевой пресс-конференции.