На ЧМ по футболу разгорелся скандал с участием футболистов сборной Ирана

Игроки сборной Ирана по футболу могут столкнуться с неприятными последствиями собственных действий перед матчем с Англией в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре.

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Футболисты отказались петь гимн в знак протеста против действий властей страны, которые жестоко подавляют уличные протесты. Как утверждает исследователь по международному праву Университета Олбани (США) Дэвид Гинн, игроки сборной Ирана и члены их семей могут стать фигурантами уголовных дел. По данным американца, которые приводит Newsweek, футболистов могут арестовать по возвращении домой.

При этом Гинн считает, что симпатии общественности могут защитить спортсменов. Однако он подчеркивает, что предугадать действия властей Ирана тяжело. Встреча завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.