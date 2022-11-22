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16 часов назад

Против футболистов сборной Ирана могут возбудить дело из-за того, что они не пели гимн на ЧМ

Газета.Ru

Игроки сборной Ирана по футболу могут столкнуться с неприятными последствиями собственных действий перед матчем с Англией в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре.

На ЧМ по футболу разгорелся скандал с участием футболистов сборной Ирана
Фото: ТАССТАСС

Футболисты отказались петь гимн в знак протеста против действий властей страны, которые жестоко подавляют уличные протесты. Как утверждает исследователь по международному праву Университета Олбани (США) Дэвид Гинн, игроки сборной Ирана и члены их семей могут стать фигурантами уголовных дел. По данным американца, которые приводит Newsweek, футболистов могут арестовать по возвращении домой.

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При этом Гинн считает, что симпатии общественности могут защитить спортсменов. Однако он подчеркивает, что предугадать действия властей Ирана тяжело. Встреча завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее журналист IMNA News Agency Али Карими рассказал, почему игроки сборной Ирана не пели национальный гимн перед началом матча против Англии.

ЧМ-2022,Али Карими,Мехди Тареми,Маркус Рэшфорд,Джек Грилиш,Рахим Стерлинг,СБОРНАЯ РОССИИ,
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