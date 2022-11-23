Роналду – единственный игрок чемпионата мира без клуба

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным игроком без клуба среди всех футболистов, выступающих на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Роналду поехал на турнир в Катар в качестве игрока «Манчестер Юнайтед», однако ранее стало известно о том, что «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним форвардом, вследствие чего он стал свободным агентом. Трансферная стоимость нападающего, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 20 млн. Португалец является самым дорогим футболистом без клуба в мире.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе.