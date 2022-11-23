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2 часа назад

Криштиану Роналду — единственный игрок без клуба среди всех футболистов ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 6

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным игроком без клуба среди всех футболистов, выступающих на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Роналду – единственный игрок чемпионата мира без клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Роналду поехал на турнир в Катар в качестве игрока «Манчестер Юнайтед», однако ранее стало известно о том, что «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним форвардом, вследствие чего он стал свободным агентом. Трансферная стоимость нападающего, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 20 млн. Португалец является самым дорогим футболистом без клуба в мире.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе.

На чемпионате мира Роналду вместе со сборной Португалии сыграет в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. В первом матче Португалия встретится с Ганой. Встреча состоится завтра, 24 ноября.

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