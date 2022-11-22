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9 часов назад

Сборная Бельгии изменила игровую форму на чемпионате мира по требованию ФИФА

ТАССиещё 1

Сборная Бельгии по футболу поменяла форму для матчей чемпионата мира из-за требований Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом во вторник сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Бельгии.

Сборная Бельгии изменила форму на чемпионате мира по требованию ФИФА
Фото: СоцсетиСоцсети

Сборная Бельгии подавала запрос в ФИФА с просьбой разрешить игрокам носить белую форму с многоцветной надписью Love. На сентябрьском открытии бельгийского фестиваля электронной музыки Tomorrowland многоцветная деталь на белой футболке была описана как "символ взаимных ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности". Но правила ФИФА в отношении формы и экипировки команд вынудили бельгийцев изменить свои планы по выпуску своей первой альтернативной формы и поменять ее на традиционную красную.

"Нам пришлось отказаться от этого по коммерческим причинам из-за отсылки на Tomorrowland", - заявили в понедельник в пресс-службе Федерации футбола Бельгии.

Все 32 команды чемпионата мира должны были получить одобрение ФИФА на дизайн и цвета трех контрастных игровых форм за несколько месяцев до турнира. ФИФА одобрила белую форму сборной Бельгии с отделкой того же цвета, но с надписью Love, скрытой внутри воротника.

"В принципе, мы могли бы играть в ней [на чемпионате мира], - заявили в бельгийской федерации, - но пока мы предпочли играть матчи группового этапа в красной форме".

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Бельгии в группе F сыграет с командами Марокко, Канады и Хорватии.

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