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12 часов назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на вторник, 22 ноября

Никита Бородкин

Во вторник, 22 ноября, состоятся сразу четыре матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание игр опубликовал «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на вторник, 22 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 13:00 мск стартует игра 1-го тура группы С между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».

В 16:00 мск начнется матч группы D между национальными командами Дании и Туниса. Матч пройдет на арене «Эдьюкейшн Сити».

В 19:00 мск пройдет заключительная игра 1-го тура группы C между Мексикой и Польшей. Матч состоится на «Стэдиум 974» в Дохе.

В 22:00 мск стартует заключительная игра дня, в которой встретятся участники группы D — Франция и Австралия. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб».

Напомним, что вчера, 21 ноября, состоялись игры 1-го тура в группах А и В. Нидерланды одержали победу над Сенегалом (2:0), Англия разгромно победила Иран (6:2), а США вничью сыграли с Уэльсом (1:1).

ЧМ-2022,Футбол,
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