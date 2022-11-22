ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на вторник, 22 ноября

Во вторник, 22 ноября, состоятся сразу четыре матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание игр опубликовал «Чемпионат.com».

В 13:00 мск стартует игра 1-го тура группы С между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».

В 16:00 мск начнется матч группы D между национальными командами Дании и Туниса. Матч пройдет на арене «Эдьюкейшн Сити».

В 19:00 мск пройдет заключительная игра 1-го тура группы C между Мексикой и Польшей. Матч состоится на «Стэдиум 974» в Дохе.

В 22:00 мск стартует заключительная игра дня, в которой встретятся участники группы D — Франция и Австралия. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб».