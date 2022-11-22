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11 часов назад

Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса

Евро-футбол.Ру

33-летний полузащитник Гарет Бэйл принял участие во вчерашнем матче сборной Уэльса против США в рамках стартового тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В активе Гарета гол с 11-метровой отметки.

Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса на ЧМ-22
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Стоит отметить, что этот поединок стал для Бэйла 109-м в составе национальной команды. Он повторил рекорд Криса Гантера по данному показателю.

Во втором туре группового этапа сборная Уэльса сыграет против Ирана. Завершит эту стадию турнира валлийская команда встречей с национальной командой Англии.

Финал мундиаля-2022 пройдет 18 декабря.

ЧМ-2022,Футбол,Гарет Бэйл,
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