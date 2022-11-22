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11 часов назад

Нидерландский журналист: «Промесу на чемпионате мира не место»

Евро-футбол.Ру

Нидерландский журналист Валентиус Дриссен высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Куинси Промеса в составе «оранжевых» на чемпионате мира в Катаре.

Нидерландский журналист: «Промесу на чемпионате мира не место»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Журналист отметил, что 30-летний Промес мог бы выходить в стартовом составе сборной Нидерландов, однако главный тренер национальной команды Луи ван Галь не стал приглашать игрока «Спартака» по нефутбольным причинам.

«Промес — отличный игрок. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом. Ван Галь права, что не взял его. Если не брать футбол, то Промесу здесь не место», — приводит слова Дриссена «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Отметим, что после 17 туров РПЛ нидерландец делит лидерство в гонке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым, на счету обоих футболистов по 14 голов.

ЧМ-2022,Футбол,Куинси Промес,Владимир Сычев,Спартак,
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