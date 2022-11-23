Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью на ЧМ-2022

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира в Катаре. Игра в Эль-Хауре закончилась со счетом 0:0.

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Три главных факта

1. 37-летний Лука Модрич - первый игрок в истории, сыгравший и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трех разных десятилетиях.

2. Модрич - рекордсмен Хорватии по сыгранным матчам на крупных турнирах (26 матчей на ЧМ и Евро).

3. В матче принял участие действующий защитник «Зенита» Деян Ловрен. Также весь первый тайм отыграл экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а во втором тайме на поле появился бывший игрок московского «Спартака» Марио Пашалич.

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