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11 часов назад

Сборные Хорватии и Марокко победителя не выявили

Спорт день за днемиещё 4

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира в Катаре. Игра в Эль-Хауре закончилась со счетом 0:0.

Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью на ЧМ-2022
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Три главных факта

1. 37-летний Лука Модрич - первый игрок в истории, сыгравший и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трех разных десятилетиях.

2. Модрич - рекордсмен Хорватии по сыгранным матчам на крупных турнирах (26 матчей на ЧМ и Евро).

3. В матче принял участие действующий защитник «Зенита» Деян Ловрен. Также весь первый тайм отыграл экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич, а во втором тайме на поле появился бывший игрок московского «Спартака» Марио Пашалич.

Что дальше?

Во 2-м туре сборная Хорватии сыграет 27 ноября против Канады (19.00), а Марокко в этот же день сыграет с Бельгией (16.00).

ЧМ-2022,Никола Влашич,Деян Ловрен,Марио Пашалич,Лука Модрич,Зенит,Спартак,
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