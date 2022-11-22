Болельщики рассказали о жизни в контейнерах на чемпионате мира в Катаре

Нехватка гостиничных номеров - одна из проблем чемпионата мира по футболу в Катаре. Страна небольшая, все компактно - дальше 50 км от Дохи не расположен ни один из восьми стадионов турнира.

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Разместить всех гостей в одном городе было невозможно. На помощь пришли переоборудованные в бытовки контейнеры, под них оргкомитет турнира выделил несколько зон на окраинах столицы. Они получили название "фан-деревни".

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Внешне бытовки остались контейнерами, но внутри они стали небольшими номерами на одного или двух человек, где есть кондиционер, ванная, туалет и холодильник. Цена - $200 за ночь (около 12 тыс. рублей). Для такого сервиса дороговато, но найти альтернативный вариант практически невозможно. Цены на гостиничные номера в Дохе взлетели в несколько раз, в среднем - до $1 тыс. за ночь. И это при том, что до 2 декабря в страну не пускают людей, которые не связаны с чемпионатом мира.

Население Катара - 2,8 млн человек (300 тыс. граждан страны, остальные - экспаты), прошлый турнир в России посетили 3,3 млн человек. Даже если представить, что интерес к катарскому чемпионату у иностранных болельщиков упадет втрое, такого количества гостиничных номеров у страны все равно не нашлось бы - нужно учитывать и то, что после турнира они оказались бы невостребованными. Сейчас отели готовы предоставить туристам чуть больше 30 тыс. комнат, однако на время турнира 80% оказались недоступны для болельщиков - номера были отданы командам, судьям, официальным лицам, журналистам.

Среди других вариантов размещения - палаточные лагеря, пришвартованные лайнеры, кемпинг для машин на колесах, есть даже эко-ферма. Но рядовым болельщикам, для которых цена имеет значение, остается два варианта: либо соглашаться на бытовки, либо жить в соседних с Катаром странах и прилетать на игры чартерами - такая практика тоже стала довольно популярной.

"Люди здесь оказались очень гостеприимными"

Одна из фан-деревень расположена на западной окраине города, рядом с торговым центром стоимостью $1,6 млрд, что добавляет контраста. Корреспондент ТАСС побывал в фан-деревне и пообщался с ее обитателями.

"Сюда мы приехали только вчера, нам все нравится, комната хорошая, кондиционер работает, - сказал бразильский болельщик Габриэл. - После перелета я очень устал, было приятно, что люди здесь оказались очень гостеприимными. Дорого ли $200? Нормально. Все лучше, чем спать на улице".

Английский болельщик Бен не смог оценить качество своего жилья, поскольку на тот момент его не заселили - он стоял на ресепшене, выясняя причину, по которой его бронь не могут найти.

"Если меня заселят, то обязательно расскажу", - пошутил он.

"Мы тут с пятницы, было видно, как многое в спешке доделывают, - рассказал эквадорский болельщик Матео. - Но в целом условия отличные, у меня не было негативных историй. Цена? Да, в обычное время предлагаемые условия не стоят $200, однако это чемпионат мира, он не может быть дешевым".

"Жить в соседних странах и прилетать в Катар только на игры? Нет, это не дешевле, - рассказал Герардо, еще один болельщик из Эквадора. - Поверьте, я пенсионер, у меня было время изучить цены".

Не жалуются на проживание и болельщики сборной Уэльса.

"Да мы заранее знали, к чему готовиться, поэтому особых проблем нет", - сказал один из них.