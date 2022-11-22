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10 часов назад

Датский журналист рассказал о преследовании полиции в Катаре из-за радужной повязки

Газета.Ru

Датский журналист Йон Паг рассказал, как полиция отреагировала на то, что он надел капитанскую повязку OneLove перед съемкой репортажа. Его слова передает TV2 Sport.

Датский журналист рассказал о преследовании в Катаре из-за радужной повязки
Фото: FIFAFIFA

«Я стою у гостиницы игроков и надеваю повязку. Через пять минут приезжает полиция, хватает меня и говорит, чтобы я снял повязку. Они заявляют, что такая повязка запрещена. Я нахожусь в пустыне в 30 километрах от Дохи. И все равно, как за иностранным журналистом, за мной наблюдают полицейские», — сказал Паг.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

22 ноября пройдут матчи: Аргентина — Саудовская Аравия (13:00 мск), Дания — Тунис (16:00), Мексика — Польша (19:00) и Франция — Австралия (22:00).

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