Датский журналист рассказал о преследовании в Катаре из-за радужной повязки

«Я стою у гостиницы игроков и надеваю повязку. Через пять минут приезжает полиция, хватает меня и говорит, чтобы я снял повязку. Они заявляют, что такая повязка запрещена. Я нахожусь в пустыне в 30 километрах от Дохи. И все равно, как за иностранным журналистом, за мной наблюдают полицейские», — сказал Паг.