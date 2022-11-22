Болельщики в Катаре замерзают на ЧМ по футболу 2022

Футбольные фанаты столкнулись с неожиданной проблемой на ЧМ-2022 в Катаре. Как сообщает Telegram-канал «Первый спорт», болельщики, которые посетили первые два матча турнира, пожаловались, что им слишком холодно на стадионах.

Для кондиционирования на каждой арене установлена специальная система вентиляции. Для нее используются как огромные «пушки», которые выдувают холодный воздух, так и отдельные кондиционеры под креслами. По задумке проектировщиков, она позволяет поддерживать температуру воздуха на уровне не выше +27 градусов.

Однако система оказалась слишком мощной даже для жаркого климата Катара. По словам фанатов, после прогулки по улице в 30-градусную жару они замерзают на стадионах, из-за чего некоторым приходится брать с собой кофты.