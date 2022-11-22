ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
9 часов назад

Болельщики в Катаре замерзают на ЧМ по футболу 2022

Никита Бородкин

Футбольные фанаты столкнулись с неожиданной проблемой на ЧМ-2022 в Катаре. Как сообщает Telegram-канал «Первый спорт», болельщики, которые посетили первые два матча турнира, пожаловались, что им слишком холодно на стадионах.

Болельщики в Катаре замерзают на ЧМ по футболу 2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для кондиционирования на каждой арене установлена специальная система вентиляции. Для нее используются как огромные «пушки», которые выдувают холодный воздух, так и отдельные кондиционеры под креслами. По задумке проектировщиков, она позволяет поддерживать температуру воздуха на уровне не выше +27 градусов.

Однако система оказалась слишком мощной даже для жаркого климата Катара. По словам фанатов, после прогулки по улице в 30-градусную жару они замерзают на стадионах, из-за чего некоторым приходится брать с собой кофты.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 ноября. Матчи принимают 8 стадионов из пяти городов, которые строили и реконструировали специально для проведения турнира.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители