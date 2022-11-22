Игрок сборной Испании сравнил Катар с Россией

Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал критику решения Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира — 2022 в Катаре. Его слова передает Cadena Ser.
«Все мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы должны концентрироваться на своем, но мы в курсе всего, что происходит за пределами нашего «информационного пузыря», — сказал Альба.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.
22 ноября пройдут матчи: Аргентина — Саудовская Аравия (13:00 мск), Дания — Тунис (16:00), Мексика — Польша (19:00) и Франция — Австралия (22:00).
Ранее главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш раскритиковал иранских болельщиков, которые освистывали свою команду во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Англии.