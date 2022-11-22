Игрок сборной Испании сравнил Катар с Россией

«Все мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы должны концентрироваться на своем, но мы в курсе всего, что происходит за пределами нашего «информационного пузыря», — сказал Альба.