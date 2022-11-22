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9 часов назад

В ФИФА объяснили расхождения в количестве зрителей на стадионах чемпионата мира в Катаре

ТАСС

Заявленная вместимость стадионов чемпионата мира в Катаре является рекомендуемой для заполнения объектов, поэтому допустимы превышения изначальных значений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В ФИФА объяснили расхождения в количестве зрителей на стадионах чемпионата мира в Катаре
Фото: FIFAFIFA

На матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора, прошедшем в воскресенье, было объявлено о присутствии на игре 67 372 болельщиков при заявленной вместимости стадиона "Аль-Байт" в 60 000 человек. Также реальные показатели зрителей превышали заявленную изначально вместимость на матчах Англия - Иран и Сенегал - Нидерланды.

В ФИФА уточнили, что вместимость стадиона "Аль-Байт" в Эль-Хауре составляет 68 895 человек. Вместимость арены "Халифа" - 45 857 человек, "Аль-Тумама" - 44 400, "Ахмад бин Али" - 45 032, "Лусаил" - 88 966, "Стадион 974" - 44 089, "Эдьюкейшн сити" - 44 667, "Эль-Джануб" - 44 325.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря.

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