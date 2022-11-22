В ФИФА объяснили расхождения в количестве зрителей на стадионах чемпионата мира в Катаре

Заявленная вместимость стадионов чемпионата мира в Катаре является рекомендуемой для заполнения объектов, поэтому допустимы превышения изначальных значений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

На матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора, прошедшем в воскресенье, было объявлено о присутствии на игре 67 372 болельщиков при заявленной вместимости стадиона "Аль-Байт" в 60 000 человек. Также реальные показатели зрителей превышали заявленную изначально вместимость на матчах Англия - Иран и Сенегал - Нидерланды.