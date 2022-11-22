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7 часов назад

В официальном магазине чемпионата мира по футболу не продают сувениры с логотипом ЧМ-2018

ТАСС

Официальный магазин чемпионата мира по футболу в Дохе не продает сувенирную продукцию с изображением логотипа турнира, прошедшего в России в 2018 году. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

В официальном магазине ЧМ по футболу не продают сувениры с логотипом РФ
Фото: ТАССТАСС

В магазине, расположенном в основной фан-зоне Дохи, продаются лицензированные Международной федерацией футбола (ФИФА) футболки с изображениями эмблем прошедших мировых первенств, начиная с турнира 1930 года в Уругвае.

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Также в наличии майки с изображениями талисманов чемпионатов мира. Однако сувенирной продукции с изображением логотипа российского турнира и его маскота, волка Забиваки, нет.

"Футболок, относящихся к турниру в России, не поступало", - рассказал сотрудник магазина.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря. Турнир 2018 года в России выиграла сборная Франции.

Российская команда в отборочном турнире чемпионата мира заняла второе место в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В полуфинале плей-офф отбора на турнир российская команда должна была сыграть с поляками, а в случае выхода в финал - с победителем матча между шведами и чехами. Однако 28 февраля ФИФА отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого команда Польши напрямую вышла в финал плей-офф квалификации, где обыграла шведов со счетом 2:0. На групповом этапе чемпионата мира поляки выступают в квартете С вместе со сборными Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

ЧМ-2022,СБОРНАЯ РОССИИ,
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