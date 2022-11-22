В официальном магазине ЧМ по футболу не продают сувениры с логотипом РФ

Официальный магазин чемпионата мира по футболу в Дохе не продает сувенирную продукцию с изображением логотипа турнира, прошедшего в России в 2018 году. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Фото: ТАСС ТАСС

В магазине, расположенном в основной фан-зоне Дохи, продаются лицензированные Международной федерацией футбола (ФИФА) футболки с изображениями эмблем прошедших мировых первенств, начиная с турнира 1930 года в Уругвае.

Также в наличии майки с изображениями талисманов чемпионатов мира. Однако сувенирной продукции с изображением логотипа российского турнира и его маскота, волка Забиваки, нет.

"Футболок, относящихся к турниру в России, не поступало", - рассказал сотрудник магазина.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря. Турнир 2018 года в России выиграла сборная Франции.