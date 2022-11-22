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6 часов назад

​Российских журналистов в Катаре приняли за геев

Евро-футбол.Ру

Двух журналистов из России на чемпионате мира – 2022 в Катаре приняли за геев. Об этом рассказывает известный журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off. По его данным, произошло это в фан-зоне.

​Российских журналистов в Катаре приняли за геев
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Двух российских журналистов на чемпионате мира в одной из фан-зон местные приняли за геев и, выразив уважение, посоветовали освободить свою голову от этой ерунды», - написал Конов.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября. На этом турнире трофей сильнейшей команды планеты будет защищать сборная Франции. В 2018 году в России «трёхцветные» в финале мундиаля обыграли Хорватию со счётом 4:2.

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