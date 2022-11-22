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6 часов назад

​Вратарь Саудовской Аравии начал молиться на поле, нанеся травму партнёру

Евро-футбол.Ру

Сборная Саудовской Аравии в первом туре группового этапа чемпионата мира сенсационно обыграла Аргентину со счётом 2:1. В концовке игры произошёл эпизод, который мог напугать болельщиков. Вратарь команды Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс вылетел на верховой мяч и коленом ударил своего партнёра – защитника Яссера аль-Шахрани. Футболист отправился в нокдаун, на поле выскочили медики.

​Вратарь Саудовской Аравии начал молиться на поле, нанеся травму партнёру
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Вратарь аль-Овайс из-за случившегося чуть ли не плакал – он даже принялся молиться. К счастью, с аль-Шахрани всё было относительно в порядке. Защитник покинул поле на носилках, но при этом показал врачам большой палец вверх.

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