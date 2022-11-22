Месси забил первый гол на ЧМ 2022 по футболу в Катаре

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый гол на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Этот гол стал четвертым на разных чемпионатах мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в матче группового этапа турнира со счетом 1:2. Гол забил Месси – это уже четвертый различный чемпионат мира, на которых футболист отличился. Таким образом, нападающий побил рекорд сборной Аргентины, который ранее принадлежал Диего Марадоне (1982, 1986 и 1994) и Габриэлю Батистуте (1994, 1998, 2002), которые забивали голы на трех мировых первенствах.