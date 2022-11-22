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6 часов назад

Месси забил первый гол на ЧМ 2022 по футболу в Катаре

Елена Прошина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый гол на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Этот гол стал четвертым на разных чемпионатах мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Месси забил первый гол на ЧМ 2022 по футболу в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во вторник сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в матче группового этапа турнира со счетом 1:2. Гол забил Месси – это уже четвертый различный чемпионат мира, на которых футболист отличился. Таким образом, нападающий побил рекорд сборной Аргентины, который ранее принадлежал Диего Марадоне (1982, 1986 и 1994) и Габриэлю Батистуте (1994, 1998, 2002), которые забивали голы на трех мировых первенствах.

Так, Месси стал пятым футболистом, забившим на четырех чемпионатах мира (2006, 2014, 2018, 2022) после бразильца Пеле, немцев Уве Зеелера и Мирослава Клозе, а также португальца Криштиану Роналду.

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