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6 часов назад

Экс-футболист Гранат считает, что Россия на ЧМ-2018 была сильнее Аргентины на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 3

Бывший защитник сборной Росси Владимир Гранат выразил мнение, что российская национальная команда образца 2018 года была сильнее нынешней команды Аргентины. Его слова передает «Чемпионат».

Экс-футболист Гранат: Россия на ЧМ-2018 была сильнее Аргентины на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, на чемпионате мира — 2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. А сегодня саудиты нанесли поражение аргентинцам в стартовом матче мундиаля в Катаре со счетом 2:1.

«Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат на лицо. Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины», — сказал Гранат.

Напомним, в первом тайме нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри сравнял счет на табло. На 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел свою команду вперед.

ЧМ-2022,Лионель Месси,СБОРНАЯ РОССИИ,
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