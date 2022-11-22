Экс-футболист Гранат: Россия на ЧМ-2018 была сильнее Аргентины на ЧМ-2022

Бывший защитник сборной Росси Владимир Гранат выразил мнение, что российская национальная команда образца 2018 года была сильнее нынешней команды Аргентины. Его слова передает «Чемпионат».
Напомним, на чемпионате мира — 2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. А сегодня саудиты нанесли поражение аргентинцам в стартовом матче мундиаля в Катаре со счетом 2:1.
«Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат на лицо. Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины», — сказал Гранат.
Напомним, в первом тайме нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри сравнял счет на табло. На 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел свою команду вперед.