Экс-футболист Гранат: Россия на ЧМ-2018 была сильнее Аргентины на ЧМ-2022

«Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат на лицо. Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины», — сказал Гранат.