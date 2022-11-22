Тренер сборной Аргентины прокомментировал поражение в игре с Саудовской Аравией на ЧМ-2022

«Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что у них высокая линия обороны. Офсайды были миллиметровыми. У нас есть ещё два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться», – приводит слова Скалони в соцсетях пресс-служба сборной Аргентины.