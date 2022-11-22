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4 часа назад

Тренер сборной Аргентины прокомментировал поражение в игре с Саудовской Аравией на ЧМ-2022

Чемпионат.com

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 с Саудовской Аравией (1:2).

Тренер сборной Аргентины прокомментировал поражение в игре с Саудовской Аравией на ЧМ-2022
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что у них высокая линия обороны. Офсайды были миллиметровыми. У нас есть ещё два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться», – приводит слова Скалони в соцсетях пресс-служба сборной Аргентины.

Сборные Аргентины и Саудовской Аравии выступают в группе С вместе с командами Мексики и Польши. Мексиканцы и поляки проведут очный матч сегодня, 22 ноября, начало — в 19:00 мск. Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Скалони,
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