Дания — Тунис: команды не открыли счет в первом тайме матча ЧМ-2022

В эти минуты в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, в котором встречаются сборные Дании и Туниса. По окончании первого тайма счёт в игре ничейный — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отметим, что на 23-й минуте Тунис забил гол, который не был засчитан. Форвард тунисцев Иссам Жебали убежал один на один с Каспером Шмейхелем после дальней передачи и переиграл голкипера, посылая мяч мимо него в ворота — но был зафиксирован офсайд.