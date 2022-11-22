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4 часа назад

Месси выступил с заявлением после поражения Аргентины в матче с Саудовской Аравией

Чемпионат.com

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с заявлением после поражения своей национальной команды в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (1:2).

Месси выступил с заявлением после поражения Аргентины в матче с Саудовской Аравией
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Нет оправданий. Мы будем более сплочёнными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.

Это ситуация, с которой мы не сталкивались длительное время. Теперь сборная Аргентины должна показать, что мы — настоящая команда", — приводит слова Месси журналист Адриан Гренье в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1. Единственный гол аргентинцев забил именно Месси.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,
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