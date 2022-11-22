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4 часа назад

Российские танцовщики привезли "Лебединое озеро" на ЧМ-2022

Газета.Ru

Русские все же попали на ЧМ-2022 в Катаре. Правда, в качестве участников развлекательной программы. Об этом сообщает "Фонтанка".

Российские танцовщики привезли "Лебединое озеро" на ЧМ-2022
Фото: Государственный балет на льду Санкт-ПетербургаГосударственный балет на льду Санкт-Петербурга

Артисты Государственного балета на льду Петербурга ежедневно с 19 ноября по 18 декабря, то есть на протяжении всего турнира, выступают с представлением "Лебединое озеро" посреди пустыни.

Ледовая площадка построена в Дохе на территории одной из официальных фан-зон ЧМ-2022. С 1 по 10 декабря там же покажут ледовый мюзикл Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

ЧМ-2022,Татьяна Навка,
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