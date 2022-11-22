Российские танцовщики привезли "Лебединое озеро" на ЧМ-2022

Русские все же попали на ЧМ-2022 в Катаре. Правда, в качестве участников развлекательной программы. Об этом сообщает "Фонтанка".

Фото: Государственный балет на льду Санкт-Петербурга Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

Артисты Государственного балета на льду Петербурга ежедневно с 19 ноября по 18 декабря, то есть на протяжении всего турнира, выступают с представлением "Лебединое озеро" посреди пустыни.