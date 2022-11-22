Лучший тактический план на ЧМ-2022. Как Саудовская Аравия «прибила» Месси и Аргентину

Искусственные офсайды команды Ренара дали сразу два плюса. А для аргентинцев кошмарно не само поражение.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Против аргентинцев у главного тренера саудовцев Эрве Ренара было два плана — один при ничейном и проигрышном счёте, второй – при победном. Сработали оба. Рассказываем по порядку о каждом.

Видео дня

План А: офсайдная ловушка для нейтрализации Месси и организации своих быстрых атак

За матч Саудовская Аравия десять раз ловила соперника в искусственный офсайд — рекордные цифры турнира. Но при победном счёте — только дважды — дуплет из голов к 53-й минуте позволил команде Эрве Ренара перейти на более осторожную игру.

Игра в офсайдную ловушку дала саудовцам два плюса. Первый — такая манера обеспечила максимальную плотность между линиями. Второй — задуманная тактика с высокой линией обороны позволила разгонять быстрые атаки из центра поля и застигать врасплох защитников Аргентины.

При игре в прессинг нет никаких шансов одновременно создать плотность и в центре поля, и в зоне между вратарём и защитниками — где-то нужно рисковать, полумеры обычно не приводят ни к чему хорошему. Саудовская Аравия логично выбрала риск сзади с искусственным офсайдом, ведь между линиями у Аргентины мастерски играет Лео Месси — не против него же пускаться в авантюру! Если при прессинге дать ему свободу, то вратарь и защитники могут уже не спасти. Идея себя оправдала — к 53-й минуте у Месси всего одна успешная обводка, одна ключевая передача (со штрафного) и два удара (в том числе с пенальти).

То, что при отборе в центре поля можно легко долететь до ворот и наказать соперника, саудовцы продемонстрировали в своей первой голевой атаке. Эпизод вышел крайне показательным: центральный защитник Аль-Тамбакти отобрал мяч у Лео Месси в центральном круге, тем самым разогнав голевую комбинацию. С момента отбора и до трепыхания мяча в сетке прошло всего лишь восемь секунд! Таким образом, смелым планом Эрве Ренару удалось не просто выключить Месси, но и соорудить гол после его потери. Пока — лучший тактический ход турнира.

План Б: пять и даже шесть защитников ближе к концу матча с Аргентиной

Весь матч играть смело Саудовская Аравия не могла чисто физически. С момента, как саудовцы повели в счёте, они стали играть всё осторожнее — с каждой минутой. Это было необходимостью — Аргентина, которой было уже нечего терять, пошла вперёд всеми силами и вынудила забаррикадировать свою штрафную площадь.

Осторожность проявилась и в отказе от искусственных офсайдов, и в смене числа защитников. Если по ходу первого тайма и в начале второго их было четыре, то во второй половине встречи стало сначала пять, а потом и вовсе шесть. Когда потребовалось «выжить» во что бы то ни стало, саудовцы оказались полностью к этому готовы. Да, ударов у Аргентины стало больше (5 — до 53-й минуты, 10 — после), но при оборонительном плане саудовцев из 10 ударов сразу 7 аргентинцы нанесли после подач с угловых, когда атакующим футболистам оказывалось максимальное сопротивление. Месси был уже тоже чуть острее, но это ни к чему не привело: четыре удара, три ключевых паса и две успешные обводки.

Для Аргентины кошмарно не само поражение

Самое ужасное для южноамериканцев сейчас в том, что тренерский штаб Эрве Ренара и футболисты Саудовской Аравии показали сразу два плана, как можно нейтрализовать Аргентину. Наверняка Польша и Мексика — ближайшие соперники Месси и компании — обратили на это внимание, и теперь у них несколько готовых вариантов, осталось лишь выбрать тот, который сподручнее воплотить в жизнь.