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3 часа назад

«К Месси вернулись призраки прошлого»: La Nacion о поражении Аргентины

Елена Прошина

Поражение сборной Аргентины в матче против Саудовской Аравии на Чемпионате мира-2022 в Катаре подняло шквал вопросов со стороны болельщиков к лидеру национальной команды Лионелю Месси. Издание La Nacion считает, что легендарный нападающий попросту больше не может поддерживать собственный прежний уровень.

«К Месси вернулись призраки прошлого»: La Nacion о поражении Аргентины
Фото: пресс-служба клуба "ПСЖ"пресс-служба клуба "ПСЖ"

«В первом матче его последнего чемпионата он включался эпизодами, как это обычно бывает в последние сезоны. В 35 лет – неудивительно. К тому же, его включения, как правило, настолько опасны, что не замечается, много он играет или мало», – заявил автор издания Хуан Мануэль Тренадо.

При этом он также отметил, что оценивать форму Месси сейчас крайне сложно. По мнению Тренадо, с возрастом у Месси стали проявляться те качества, которых у спортсмена не было в юности. Однако автор подчеркивает, что Месси практически никак не реагировал на изменения счета в матче с Саудовской Аравией, что затрудняет возможность оценить реальное состояние нападающего.

«Перед началом чемпионата мира он решил пообщаться с прессой – это что-то необычное. Он сказал, что готов наслаждаться каждым моментом, но после такой игры кажется, что к нему вернулись призраки прошлого. Теперь остаются огромные вопросы к Месси, ветерану пяти чемпионатов мира, и к команде. Пострадал и главный тренер Лионель Скалони: его капитан не спас его и команду, которая считала себя непобедимой», – подытожил Тренадо.

Ранее Саудовская Аравия сенсационно обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

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