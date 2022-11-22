«К Месси вернулись призраки прошлого»: La Nacion о поражении Аргентины

«Перед началом чемпионата мира он решил пообщаться с прессой – это что-то необычное. Он сказал, что готов наслаждаться каждым моментом, но после такой игры кажется, что к нему вернулись призраки прошлого. Теперь остаются огромные вопросы к Месси, ветерану пяти чемпионатов мира, и к команде. Пострадал и главный тренер Лионель Скалони: его капитан не спас его и команду, которая считала себя непобедимой», – подытожил Тренадо.