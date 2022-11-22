«К Месси вернулись призраки прошлого»: La Nacion о поражении Аргентины

Поражение сборной Аргентины в матче против Саудовской Аравии на Чемпионате мира-2022 в Катаре подняло шквал вопросов со стороны болельщиков к лидеру национальной команды Лионелю Месси. Издание La Nacion считает, что легендарный нападающий попросту больше не может поддерживать собственный прежний уровень.
«В первом матче его последнего чемпионата он включался эпизодами, как это обычно бывает в последние сезоны. В 35 лет – неудивительно. К тому же, его включения, как правило, настолько опасны, что не замечается, много он играет или мало», – заявил автор издания Хуан Мануэль Тренадо.
При этом он также отметил, что оценивать форму Месси сейчас крайне сложно. По мнению Тренадо, с возрастом у Месси стали проявляться те качества, которых у спортсмена не было в юности. Однако автор подчеркивает, что Месси практически никак не реагировал на изменения счета в матче с Саудовской Аравией, что затрудняет возможность оценить реальное состояние нападающего.
«Перед началом чемпионата мира он решил пообщаться с прессой – это что-то необычное. Он сказал, что готов наслаждаться каждым моментом, но после такой игры кажется, что к нему вернулись призраки прошлого. Теперь остаются огромные вопросы к Месси, ветерану пяти чемпионатов мира, и к команде. Пострадал и главный тренер Лионель Скалони: его капитан не спас его и команду, которая считала себя непобедимой», – подытожил Тренадо.
Ранее Саудовская Аравия сенсационно обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.