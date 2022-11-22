Тренер Аргентины: на чемпионате мира один гол может все изменить

«Сейчас мы должны сплотиться, забыть эту неприятность и идти дальше. Больше никакого анализа от меня не ждите, давайте поднимем голову и продолжим работать. В первом тайме мы доминировали, но чемпионат мира — это турнир, на котором один гол может всё изменить. К следующей игре все футболисты должны быть готовы», – цитирует специалиста пресс-служба национальный команды.