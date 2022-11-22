Тренер Саудовской Аравии поделился эмоциями после сенсационной победы над Аргентиной (2:1).
«Мы провели не очень хороший первый тайм. В перерыве игроки были немного обеспокоены. Сказал им: «Все в порядке, вы хорошо играли в первом тайме». После этого они начали искать возможность изменить
Этот результат навсегда войдет в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Никогда не знаешь, как такое происходит. Это приходит благодаря работе, благодаря Богу.
В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить, потому что Аргентина намного лучше нас, но сегодня игроки сотворили историю для своей страны.
У нас впереди еще две игры против команд выше рейтингом, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными», – сказал Эрве Ренар.