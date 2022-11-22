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1 час назад

Мексика — Польша: Левандовски не реализовал пенальти

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура группы С между сборными Мексики и Польши на стадионе «Стэдиум 974».

Мексика — Польша: Левандовски не реализовал пенальти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нападающий европейской сборной Роберт Левандовски на 59-й минуте игры не реализовал пенальти. Форвард с пенальти пробил в нижний угол — Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч. Несколькими минутами ранее Эктор Морено в штрафной площади сфолил на Левандовски, за что получил жёлтую карточку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Мексики выходила из группы на семи последних мундиалях. Поляки принимают участие в девятом для себя чемпионате мира. Они становились бронзовыми призёрами в 1974 и 1982 годах. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,Футбол,Гильермо Очоа,Роберт Левандовски,
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