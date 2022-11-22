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3 часа назад

Бракамонте: может, игрокам Аргентины стоило написать Путину?

Елена Прошина

Бывший нападающий Аргентины Эктор Бракамонте прокомментировал поражение национальной команды в первом туре группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре. Он заявил, что сборной стоило перед игрой «написать Путину». Об этом сообщает Sport24.

«Может, игрокам Аргентины стоило написать Путину?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перед этим матчем сборная Аргентины была не так хороша. Я в шоке. Сборная России смогла забить пять безответных мячей (в матче открытия ЧМ-2018). Может, Месси и другим игрокам команды Аргентины стоило написать Путину: "Привет, Владимир! В какой футбол играть против Саудовской Аравии?"», – иронично отметил нападающий.

Бракамонте также добавил, что в предстоящих играх против сборных Мексики и Польши Аргентине будет еще сложнее. Однако он всё равно поддерживает игроков и верит в победу своей национальной сборной.

Ранее сборная Саудовской Аравии громко обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

ЧМ-2022,Футбол,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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