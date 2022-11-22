«Может, игрокам Аргентины стоило написать Путину?»

«Перед этим матчем сборная Аргентины была не так хороша. Я в шоке. Сборная России смогла забить пять безответных мячей (в матче открытия ЧМ-2018). Может, Месси и другим игрокам команды Аргентины стоило написать Путину: "Привет, Владимир! В какой футбол играть против Саудовской Аравии?"», – иронично отметил нападающий.