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16 часов назад

Матч Польши и Мексики на ЧМ-2022 по футболу завершился ничьей

Елена Прошина

Матч сборных Польши и Мексики в рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре завершился ничьей. Трансляция игры велась на сайте «Матч ТВ».

Матч Польши и Мексики на ЧМ-2022 по футболу завершился ничьей
Фото: РамблерРамблер

Матч состоялся сегодня, 22 ноября, на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Счет составил 0:0, ни одной из команд за два тайма не удалось забить гол в ворота соперника.

На 59-й минуте после назначения главным арбитром пенальти все шансы сделать это были у нападающего польской сборной Роберта Левандовски, но он так и не смог его реализовать. Футболист пробил мяч в нижний угол, однако вратарь команды Мексики Гильермо Очоа угадал направление и отразил удар. Пенальти мексиканцам назначили за фол в адрес Левандовски со стороны Эктора Морено.

Сборные Польши и Мексики выступают на ЧМ-2022 в группе С. Также в ней находятся команды Аргентины и Саудовской Аравии. Матч между ними прошел раньше. Он завершился со счетом 1:2 в пользу Саудовской Аравии. Таким образом на данный момент сборная возглавляет турнирную таблицу группы С.

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