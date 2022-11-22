Матч Польши и Мексики на ЧМ-2022 по футболу завершился ничьей

Матч сборных Польши и Мексики в рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре завершился ничьей. Трансляция игры велась на сайте «Матч ТВ».

Фото: Рамблер Рамблер

Матч состоялся сегодня, 22 ноября, на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Счет составил 0:0, ни одной из команд за два тайма не удалось забить гол в ворота соперника.

На 59-й минуте после назначения главным арбитром пенальти все шансы сделать это были у нападающего польской сборной Роберта Левандовски, но он так и не смог его реализовать. Футболист пробил мяч в нижний угол, однако вратарь команды Мексики Гильермо Очоа угадал направление и отразил удар. Пенальти мексиканцам назначили за фол в адрес Левандовски со стороны Эктора Морено.