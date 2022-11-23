Вратарь сборной Мексики 50 раз посмотрел пенальти Левандовского

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа рассказал, как смог отбить удар нападающего сборной Польши Роберта Левандовского с пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Мы работали над этим с тренером вратарей пару недель, может быть даже месяц. Просмотр видео исполнения пенальти Левандовского — та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет.
Я очень рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль», — приводит слова Очоа Marca.
Примечательно, что сборная Польши стала первой командой в истории, которая в рамках чемпионатов мира по футболу три раза подряд не смогла реализовать назначенный в ворота соперников 11-метровый удар.
До Левандовского пенальти не реализовали Казимеж Дейна в 1978 году и Мацей Журавски в 2002-м.
Примечательно, что сам Левандовски не сумел поразить ворота соперников с пенальти второй раз подряд. До этого он не реализовал 11-метровый удар за «Барселону» в матче Ла Лиги с «Альмерией» (2:0). Всего на счету форварда 80 исполненных пенальти, девять из которых он не забил.