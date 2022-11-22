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15 часов назад

Венгер выбрал фаворита чемпионата мира - 2022

Евро-футбол.Ру

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую сборную считает фаворитом чемпионата мира – 2022, стартовавшего в Катаре 20 ноября.

Венгер выбрал фаворита чемпионата мира - 2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моим фаворитом является сборная Франции. И это не потому, что я француз. Просто у них самая сильная атакующая линия среди всех участников мундиаля. Дешам сможет наладить игру в обороне. Если у команды будет баланс, то у нее определенно высокие шансы на успех», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

Сборная Франции стартует на мундиале поединком против команды Австралии. Матч пройдет сегодня, 22 ноября, начало запланировано в 22:00 мск.

ЧМ-2022,Футбол,Арсен Венгер,
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