Венгер выбрал фаворита чемпионата мира - 2022

«Моим фаворитом является сборная Франции. И это не потому, что я француз. Просто у них самая сильная атакующая линия среди всех участников мундиаля. Дешам сможет наладить игру в обороне. Если у команды будет баланс, то у нее определенно высокие шансы на успех», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.