Эдерсон оценил шансы Бразилии на ЧМ-2022

«Мы понимаем, как непросто будет на мундиале, но у нас отличная команда, которая способная выйти в финал и победить. Будем стремиться к этой цели. Когда думаю о чемпионате мира, то мне приходит в мысли образ, как я поднимаю кубок мира», - передает слова вратаря пресс-служба английского клуба.