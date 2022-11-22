Стало известно отношение к флагу России на ЧМ по футболу в Катаре

Россиянин, отправившийся в Катар, чтобы болеть за команду Аргентины на Чемпионате мира по футболу 2022, рассказал «РИА Новости» об отношении людей к флагу России, который он носит на плечах. По его словам, государственный символ РФ не создает никаких проблем.
«Флаг России на плечах? Он не создает никаких проблем. Только положительные эмоции. Приветствуют, фотографирую», — сказал россиянин.
Он отметил, что приехал на ЧМ вместе с братом из города Горячий ключ в Краснодарском крае. По словам российского болельщика, поездку он оплачивал сам и вышла она недешево из-за дорогого перелета и проживания.
«Только жилье стоит 200 долларов за сутки в официальной фан-деревне», — поделился он.
Также россиянин подчеркнул, что хотел бы болеть на ЧМ за Россию, назвав «грустным» ее отсутствие на соревновании, но в сложившейся ситуации «будет за Аргентину». Он добавил, что «почти не видит в Катаре российских болельщиков».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы РФ от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. На этом фоне сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах и соответственно получить право на участие в ЧМ-2022.
Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матчи ведутся на восьми стадионах. Стоит отметить, что Катар стал первой арабской страной, проводящей ЧМ по футболу.