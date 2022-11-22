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14 часов назад

Стало известно отношение к флагу России на ЧМ по футболу в Катаре

Елена Прошина

Россиянин, отправившийся в Катар, чтобы болеть за команду Аргентины на Чемпионате мира по футболу 2022, рассказал «РИА Новости» об отношении людей к флагу России, который он носит на плечах. По его словам, государственный символ РФ не создает никаких проблем.

Стало известно отношение к флагу России на ЧМ по футболу в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Флаг России на плечах? Он не создает никаких проблем. Только положительные эмоции. Приветствуют, фотографирую», — сказал россиянин.

Он отметил, что приехал на ЧМ вместе с братом из города Горячий ключ в Краснодарском крае. По словам российского болельщика, поездку он оплачивал сам и вышла она недешево из-за дорогого перелета и проживания.

«Только жилье стоит 200 долларов за сутки в официальной фан-деревне», — поделился он.

Также россиянин подчеркнул, что хотел бы болеть на ЧМ за Россию, назвав «грустным» ее отсутствие на соревновании, но в сложившейся ситуации «будет за Аргентину». Он добавил, что «почти не видит в Катаре российских болельщиков».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы РФ от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. На этом фоне сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах и соответственно получить право на участие в ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матчи ведутся на восьми стадионах. Стоит отметить, что Катар стал первой арабской страной, проводящей ЧМ по футболу.

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