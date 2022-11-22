Глушаков: «Не нужно сравнивать Россию, Аргентину и Аравию»

«Саудовская Аравия победила за счет самоотдачи. Аргентина не настроилась, наверное, не реализовала моменты и проиграла. Четыре года назад у Саудовской Аравии совсем другая команда была. Не нужно сравнивать Россию и Аргентину и Аравию. Спустя четыре года это глупо», – заявил Глушаков на встрече с журналистами.