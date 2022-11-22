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14 часов назад

Глушаков: «Не нужно сравнивать Россию, Аргентину и Аравию»

Елена Прошина

Футболист подмосковного клуба «Химки» Денис Глушаков заявил, что сравнивать сборные России и Аргентины на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов неправильно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глушаков: «Не нужно сравнивать Россию, Аргентину и Аравию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Саудовская Аравия победила за счет самоотдачи. Аргентина не настроилась, наверное, не реализовала моменты и проиграла. Четыре года назад у Саудовской Аравии совсем другая команда была. Не нужно сравнивать Россию и Аргентину и Аравию. Спустя четыре года это глупо», – заявил Глушаков на встрече с журналистами.

Спортсмен также рассказал, что ему не понравилось, как много дополнительного времени добавляют к таймам арбитры на чемпионатах мира.

«Плохо это. А зачем добавлять столько времени? Кто-то лежит, что-то делает... Иногда VAR (система видеоассистента рефери) не нравится из-за этого. Очень много времени уходит. Нужно быстрее или вообще... Где-то раньше была изюминка, кто-то симулировал, пенальти поставили. Это тоже часть футбола. Добавленное время мне не нравится», – рассказал игрок «Химок».

Ранее сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре со счетом 2:1. Четыре года назад на Чемпионате мира-2018 сборная России победила команду с Ближнего Востока со счетом 5:0.

ЧМ-2022,Футбол,Денис Глушаков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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