Раскрыты самые низкие зарплаты тренеров сборных на ЧМ-2022 в Катаре

На первом месте по самой низкой зарплате оказался тренер сборной Туниса Джалал Кадери. Он получает в год всего 130 тысяч евро (чуть больше восьми миллионов рублей). За ним идет тренер сборной Сенегала, который ранее выступал за национальную команду в качестве игрока. Его зарплата за год составляет 310 тысяч евро (более 19 миллионов рублей). Замыкает тройку рейтинга тренер сборной Камеруна Рибогер Сонг, который также ранее выступал за нацкоманду в качестве игрока. Он за год зарабатывает (свыше 21 миллиона рублей).