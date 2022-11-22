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14 часов назад

Раскрыты самые низкие зарплаты тренеров сборных на ЧМ-2022 в Катаре

Елена Прошина

Портал «СпортКП» изучил зарплатные ведомости тренеров сборных на Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре и составил рейтинг самых низкооплачиваемых. Всего в список вошли 16 человек.

Раскрыты самые низкие зарплаты тренеров сборных на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: РамблерРамблер

На первом месте по самой низкой зарплате оказался тренер сборной Туниса Джалал Кадери. Он получает в год всего 130 тысяч евро (чуть больше восьми миллионов рублей). За ним идет тренер сборной Сенегала, который ранее выступал за национальную команду в качестве игрока. Его зарплата за год составляет 310 тысяч евро (более 19 миллионов рублей). Замыкает тройку рейтинга тренер сборной Камеруна Рибогер Сонг, который также ранее выступал за нацкоманду в качестве игрока. Он за год зарабатывает (свыше 21 миллиона рублей).

Также в рейтинге оказались тренера сборных Коста-Рики, Уэльса, Канады, Польши, Марокко и Японии Луис Суарес, Роб Пейдж, Джон Хердман, Чеслав Михневич, Валид реграги и Хадзиме Мориясу.

Самая большая зарплата в списке оказалась у Эрве Ренара, который тренирует команду Саудовской Аравии. В год он получает 1,1 миллиона евро (свыше 68 миллионов рублей).

Стоит отметить, что тренер сборной России на ЧМ-2018 Станислав Черчесов зарабатывал в год 2,5 миллиона евро (более 155 миллионов рублей).

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