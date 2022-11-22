ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
14 часов назад

Валуев прокомментировал решение футболистов Англии преклонять колено на Чемпионате мира-2022

Елена Прошина

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев прокомментировал поступок футболистов сборной Англии, которые преклонили колено перед матчами Чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Валуев прокомментировал решение футболистов Англии преклонять колено на Чемпионате мира-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не хочу, чтобы игроки сборной России преклоняли колено – нам незачем это делать. Наши предки не баловались расизмом и нацизмом. Это порождение Европы. Если английские футболисты хотят, пусть каются – для Англии самое то. И истоки, и цели всей этой движухи совершенно другие», – заявил он.

Ранее на Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре все игроки сборной Англии преклонили колено перед игрой с Ираном. Этот жест – выражение солидарности общественному движению Black Lives Matter, возникшей после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Участники движения выступают за борьбу с расизмом, а также против полицейского насилия в отношении чернокожих.

ЧМ-2022,Футбол,ПРЕДОК,Джордж Флойд,Николай Валуев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители