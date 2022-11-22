Валуев прокомментировал решение футболистов Англии преклонять колено на Чемпионате мира-2022

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев прокомментировал поступок футболистов сборной Англии, которые преклонили колено перед матчами Чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Не хочу, чтобы игроки сборной России преклоняли колено – нам незачем это делать. Наши предки не баловались расизмом и нацизмом. Это порождение Европы. Если английские футболисты хотят, пусть каются – для Англии самое то. И истоки, и цели всей этой движухи совершенно другие», – заявил он.

Ранее на Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре все игроки сборной Англии преклонили колено перед игрой с Ираном. Этот жест – выражение солидарности общественному движению Black Lives Matter, возникшей после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Участники движения выступают за борьбу с расизмом, а также против полицейского насилия в отношении чернокожих.