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5 часов назад

Сборная Франции потеряла Эрнандеса до конца ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Сборная Франции потеряла защитника Люку Эрнандеса до окончания чемпионата мира – 2022. Об этом рапортует RMC Sport.

Сборная Франции потеряла Эрнандеса до конца ЧМ-2022 по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игрок прошел медицинское обследование, которое выявило у него разрыв крестообразных связок правого колена. Он получил травму в первом тайме матча против команды Австралии (4:1) в рамках первого тура группового этапа мундиаля.

Стоит отметить, что французская сборная испытывает серьезные кадровые проблемы из-за травм. На турнире не играют полузащитники Поль Погба, Нголо Канте, нападающий Карим Бензема и голкипер Майк Меньян.

Во втором туре подопечные Дидье Дешама встретятся со сборной Дании.

ЧМ-2022,Карим Бензема,Поль Погба,
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