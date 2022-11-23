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5 часов назад

Тренер сборной Франции Дешам оценил важность Мбаппе для команды

Газета.Ru

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о важности нападающего Килиана Мбаппе для национальной команды, передает RMCSport.

Тренер сборной Франции оценил важность Мбаппе для команды
Фото: Газета.ruГазета.ru

В первом матче группового этапа чемпионата мира — 2022 против сборной Австралии (4:1) Мбаппе отметился голом.

«Килиан уже является одним из лучших нападающих в мире. Он полон уверенности в себе. Я некоторое время с ним разговаривал. Я знал, что он будет готов, потому что это его турнир.

Будет лучше, если он добавит в голах головой. Он часть коллектива, и это важно. У него есть способность делать разницу. Наличие Килиана в команде на этом этапе очень важно для моей команды», — заявил Дешам.

Благодаря победе французы набрали три очка и вышли в лидеры группы D. Второе и третье места занимают команды Дании и Туниса, сыгравшие ранее вничью (0:0). Замыкают таблицу австралийцы.

Ранее сообщалось, что французский форвард «Милана» Оливье Жиру забил два мяча в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2022, в котором сборная Франции разгромила со счетом 4:1 национальную австралийскую команду.

Жиру забил свои 50-й и 51-й голы за национальную французскую команду, сравнявшись по этому показателю с Тьерри Анри. Еще один забитый мяч сделает 36-летнего форварда абсолютным рекордсменом по голам за сборную Франции.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,Тьерри Анри,
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