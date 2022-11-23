Тренер сборной Франции оценил важность Мбаппе для команды

«Килиан уже является одним из лучших нападающих в мире. Он полон уверенности в себе. Я некоторое время с ним разговаривал. Я знал, что он будет готов, потому что это его турнир.



Будет лучше, если он добавит в голах головой. Он часть коллектива, и это важно. У него есть способность делать разницу. Наличие Килиана в команде на этом этапе очень важно для моей команды», — заявил Дешам.