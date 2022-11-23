ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на среду, 23 ноября

В среду, 23 ноября, состоятся сразу четыре матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание приводит «Чемпионат.com».

В 13:00 мск состоится первая встреча дня в рамках группы F — на поле выйдут команды Марокко и Хорватии. Матч пройдет на стадионе «Эль-Байт».

В 16:00 мск начнется 1-й тур группы E — матч между Германией и Японией пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл».

В 19:00 мск стартует встреча между сборными Испании и Коста-Рики. Игра между командами группы E пройдет на стадионе «Эль-Тумама».

В 22:00 мск начнется заключительный матч дня между Бельгией и Канадой, которые выступают в группе F. Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али».