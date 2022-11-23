10 сенсационных побед над фаворитами на ЧМ: не только Саудовская Аравия

Помните, как Испания проиграла Швейцарии, а потом стала чемпионом? Или как Валерий Непомнящий и его Камерун обыграли Аргентину Марадоны?

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сборная Аргентины с Лионелем Месси неожиданно для всей планеты уступила команде Саудовской Аравии (1:2) в матче первогого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Результат сенсационный, особенно учитывая, как сражались саудовцы. Чего стоит одна лишь жуткая травма защитника Ясира Аль-Шахрани!

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Однако на подобных турнирах, когда календарь максимально спрессован, подобные триумфы андердогов – наредкость. В матче чемпионата мира может случиться что угодно. Поэтому мы собрали 10 главных побед андердогов над фаворитами чемпионатов мира. Приятный бонус: самый шокирующий результат выбираете вы.

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ЧМ-1990: Камерун – Аргентина – 1:0. Непомнящий круче Марадоны

В России этот матч помнят прекрасно – ведь команда Валерия Непомнящего хлопнула чемпионов мира во главе с Диего Марадоной! Матч открытия ЧМ-1990 определённо удался: скромная африканская сборная с советским тренером неожиданно победила.

На 67-й минуте, пока аргентинские защитники застыли, смотря в небеса, Франсуа Омам-Бийик выпрыгнул выше всех и открыл счёт. И это при том, что почти весь второй тайм камерунцы провели в меньшинстве!

Итоговый результат Камеруна на турнире: проиграли Англии в четвертьфинале в дополнительное время – 2:3.

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ЧМ-2022: Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Храбрые «соколы» против Месси

Инструкция, как перевернуть игру за перерыв. Аргентина в режиме пробежки отыграла первый тайм, Лео Месси забил с пенальти, а ещё три гола были отменены из-за офсайда. Смутило ли это саудовцев? «Соколы» расправили крылья и во втором тайме были лучше аргентинцев во всём: в организации, самоотверженности и, конечно, в голах. Пяти минут хватило, чтобы забить два: Салех Аль-Шехри на 48-й минуте и Салем Аль-Давсари – на 53-й!

Как сложится турнир в Катаре для Саудовской Аравии, мы пока не знаем. Но сотворить историю у них уже получилось.

Итоговый результат Саудовской Аравии на турнире: скоро узнаем!

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ЧМ-1966: КНДР – Италия – 1:0. Оставили без плей-офф двукратных чемпионов мира!

Одно попадание КНДР на чемпионат мира 1966-го связано с кучей внезапно сложившихся факторов, но что творила команда на турнире в Англии, заслуживает отдельной истории. Корейцев не воспринимали всерьёз из-за легкого отбора и поражения от СССР (0:3) в 1-м туре. Оказалось, сборная КНДР набирала форму уже по ходу турнира: после разгромного поражения случилась ничья с Чили (1:1), а дальше – попытка замахнуться на выход из группы.

Чтобы попасть в плей-офф, КНДР устраивала победа над Италией, которая по всем статьям была сильнее, опытнее и круче. Но итальянцы уступили Советскому Союзу (0:3) и победили Чили (2:0) – потому оказались в четвертьфинале только одной ногой: для окончательного попадания туда требовалась хотя бы ничья с Кореей. Но случилось немыслимое: корейцам хватило одного гола (его автором стал Пак Ду Ик), чтобы оставить без плей-офф двукратных чемпионов мира.

Итоговый результат КНДР на турнире: проиграли Португалии в четвертьфинале – 3:5.

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ЧМ-2002: Франция – Сенегал – 0:1. Позор для Франции и турнир жизни для Сенегала

Первое место в группе А на турнире в Японии и Корее автоматически приписывалось французам. На ЧМ-2002 «трёхцветные» приехали аж с двумя кубками: мира (1998) и Европы (2000). В квартете были Уругвай, Дания и Сенегал. «Выглядит как девять очков», – решили французы. И набрали одно.

Кошмар начался именно с Сенегала. Африканскую сборную тренировал француз Брюно Метсю, а все игроки, кроме запасных вратарей, представляли французские клубы. Сенегальцы играли дерзко, чуть бесшабашно, но победили заслуженно. Да, у Франции в том матче не было Зинедина Зидана, при этом Виейра, Анри, Вильтор, Трезеге – звучит вроде достаточно грозно. Однако вратарь Тони Сильва как лев бросался на каждый мяч, однажды его спасла перекладина.

Победный гол забил громила Папа Буба Диопа, который вовремя вбежал в штрафную, поддержав контратаку. Её разогнал молодой Эль Хаджи Диуф.

Итоговый результат Сенегала на турнире: проиграли Турции в четвертьфинале – 0:1 в дополнительное время.

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ЧМ-1950: США – Англия – 1:0. Посудомойщик наказал целую страну

Одна из главных сенсаций в истории чемпионатов мира. Перед игрой англичане всячески насмехались над американцами. Британские журналисты советовали игрокам не забивать сопернику больше трёх, чтобы было не слишком обидно. Даже главный тренер сборной США Билл Джеффри перед игрой признался, что не рассчитывает и на ничью, и сравнивал своих футболистов с овцами, которые готовы пойти на убой.

В итоге встреча закончилась минимальной победой любителей, то есть американцев. На 38-й минуте забил Джо Гатьенс, который в обычной жизни работал посудомойщиком и перед турниром подал заявление на американское гражданство (изначально был гаитянином). В это не верил никто: в Англии посчитали информацию ложной, а когда она оказалась правдой, то пресса начала искать подвох – например, что за США играли иностранцы.

Стыдно было всей стране, и поэтому отчёт о матче поставили на последнюю полосу в самое неприглядное место. А покупающие газету переписывали счёт от руки – вместо 0:1 они делали 10:1 в пользу сборной Англии. Видеть обратное они просто не могли.

Итоговый результат США на турнире: последнее место в группе 2.

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ЧМ-2002: Южная Корея – Италия – 2:1. Скандальная сказка от команды Хиддинка

Это сейчас у Южной Кореи много игроков в топовых чемпионатах и мировая звезда – Сон Хын Мин. В 2002 году самым известным персонажем был тренер сборной – Гус Хиддинк. Даже Пак Чжи Сун был застенчивым 19-летним игроком «Киото Санга». Однако именно корейцы стали открытием ЧМ-2002.

Можно было бы взять в наш рейтинг и их победу в группе над Португалией (1:0). Или успешную серию пенальти в четвертьфинале с Испанией после нулевой ничьей в основное и дополнительное время (5:3). Но остановимся на драматичной битве в 1/8 финала.

Кристиан Вьери на 18-й минуте забил первый гол, а затем в игре было слишком много арбитра Байрона Морено. Он взбесил итальянцев с начала матча, когда назначил пенальти на пятой минуте. Джиджи Буффон парировал удар, но это было только начало. В итоге судья отменил гол Дамиано Томмази из-за офсайда (затем признал, что это ошибка) и удалил Франческо Тотти.

Корейцы ухватились за шанс, насели, а Хиддинк отправил на поле всех атакующих футболистов, каких мог. И ставка сыграла – на 88-й Соль Ги Хён сравнял, а на 117-й Ан Чжун Хван добил Италию «золотым» голом.

Страсти по поводу судейства не утихали ещё долго. Итальянские чиновники предлагали расследовать, а не купил ли кто-то арбитра. Автор победного гола Ан Чжун Хван вообще стал персоной нон-грата в «Перудже», и с ним расторгли контракт.

Итоговый результат Южной Кореи на турнире: проиграли Турции в матче за третье место – 2:3.

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ЧМ-1994: Болгария – Германия – 2:1. Стоичков против чемпионов мира

Путь Болгарии на ЧМ-1994 – прекрасный сюжет для полного метра. Обыграли чемпионов мира 1986 года в группе, вышли в плей-офф в какой-то мере из-за скандала вокруг дисквалификации Диего Марадоны, просочились в четвертьфинал через серию пенальти с Мексикой. Ну кайф! Но матч с немцами – совершенно отдельное событие, заслуживающее погружения.

Надо понимать, что к четвертьфиналу обе команды подходили в разном состоянии. Да, болгары хоть и были талантливы, но уступали немцам в классе. Однако некоторые кадровые проблемы по ходу турнира (травма Бреме и, например, исключение Эффенберга из команды за средний палец вкупе с переводом Маттеуса в полузащиту) дали о себе знать. И, несмотря на это, в первом тайме немцы всё равно играли лучше, а болгары действовали на контратаках.

Если пересмотреть хайлайты той игры сейчас, то к победе были ближе немцы – просто какие-то чудеса в воротах творил Михайлов, а гол Фёллера отменили из-за офсайда. Удача точно сопутствовала сборной Болгарии – например, счёт ничейным со штрафного сделал Стоичков. Это эмоционально воодушевило команду, и через три минуты Лечков реализовал уже позиционную атаку. После этого моментов у немцев не возникало.

Итоговый результат Болгарии на турнире: проиграли Швеции в матче за третье место – 0:4.

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ЧМ-1982: Северная Ирландия – Испания – 1:0. С пляжа на матч!

Северная Ирландия чудом попала на ЧМ-1982. Футболисты выбили повышенные гонорары от своей федерации, а в Испанию отправились как на отдых. Главный тренер Билли Биндхэм разрешил игрокам ходить на пляж, гулять где угодно и даже выпивать после игр. Учитывая группу с хозяйкой-Испанией, Югославией и Гондурасом, отдых – это роскошь. Но, видимо, специалист что-то знал!

Ничья с Югославией (0:0) многих порадовала, а вот с Гондурасом (1:1) – расстроила. И чтобы выйти во второй групповой этап без оглядки на соперников, нужно было обыгрывать Испанию – а это уже совсем другой уровень.

И вот представьте: шумная «Месталья», все поддерживают хозяев турнира, а тебе нужны два очка (тогда за победу давали столько). Рецепт был ясен: стой у своих ворот и контратакуй. И это сработало! На 47-й минуте Армстронг забил гол, а после Северная Ирландия лишилась игрока за грубость и окончательно ушла в оборону. Испанцам вскрыть её не удалось. Но глобально это ни на что не повлияло: обе команды вышли в следующий этап.

Итоговый результат Северной Ирландии на турнире: третье место на втором групповом этапе (группа D).

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ЧМ-1994: Италия – Ирландия – 0:1. Историческая победа Ирландии на Кубке мира

Это был лишь второй чемпионат мира, куда приехала сборная Ирландии. И уже на старте команде выпала Италия с великолепным Роберто Баджо в атаке. Ирландия в тот момент – стареющая команда, у которой отвалилось из-за травм несколько ценных игроков. Так что они просто настроились победить в битве.

Тренер Джек Чарльтон сразу обозначил намерения, выставив оборонительный состав в 4-5-1. Просто никто не ожидал, что в самом начале матча Рэй Хаутон шальным ударом переиграет Джанлуку Пальюку. Обалдев от счастья, ирландцы забетонировали ворота и держались до конца матча. Трибуны, окрашенные в зелёно-бело-оранжевые цвета, им активно в этом помогали.

То была первая в истории Республики Ирландия победа на чемпионате мира. Событие, которое в стране до сих пор отмечают как историческое.

Итоговый результат Ирландии на турнире: проиграли Нидерландам в 1/8 финала – 0:2.

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ЧМ-2010: Испания – Швейцария – 0:1. Холодный душ для чемпионов Евро-2008

Триумфальный для Испании Кубок мира в ЮАР начался с обидного поражения от Швейцарии. Не то чтобы команда Оттмара Хитцфельда была совсем уж ноунеймом. Однако испанцы приехали в статусе действующих чемпионов Европы и в самом что ни на есть «золотом» составе: Касильяс, Рамос, Пуйоль, Пике, Капдевила, Бускетс, Хаби Алонсо, Хави, Иньеста, Сильва, Вилья.

У Швейцарии было кем ответить: Бенальо, Сендерос, Циглер, Инлер, Барнетта тоже играли в топ-лигах. Но было ясно, что парни Хитцфельда выходят обороняться. Испанцы, ослеплённые своим великолепием, чаще били (24–8 и 8–3 – в створ), больше подали угловых (12–3), но единственный гол в середине второго тайма забил швейцарец Желсон Фернандеш.

Мораль для сборной Аргентины-2022: даже если ты провалил первый тур, ещё не всё потеряно.