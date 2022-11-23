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2 часа назад

Футболист сборной Туниса Лаидуни отметил вклад Черчесова в свой успех на чемпионате мира

ТАССиещё 1

Полузащитник сборной Туниса Аисса Лаидуни получил немало полезных советов от бывшего наставника национальной команды России Станислава Черчесова, под руководством которого он тренируется в венгерском клубе "Ференцварош". Об этом Лаидуни рассказал ТАСС в среду.

Игрок сборной Туниса отметил вклад Черчесова в свой успех на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лаидуни был признан лучшим игроком первого матча сборной Туниса на чемпионате мира, во вторник его команда сыграла вничью с датчанами (0:0). Под руководством Черчесова сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

"У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он - топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным", - сказал Лаидуни.

"Перед турниром он пожелал показать свой уровень игры, быть сконцентрированным. Кстати, мы с ним не так давно списывались - около трех дней назад", - добавил он.

"Ференцварош" в этом сезоне вышел в 1/8 финала Лиги Европы, последний раз венгерский клуб попадал в весеннюю стадию еврокубков в 1975 году.

"Он очень уверен в своих силах и эту уверенность он передает игрокам, для меня это важно. И мы видим, что при нем "Ференцварош" творит историю. Возможно ли выиграть Лигу Европы? Для него - да", - отметил Лаидуни.

Лаидуни 25 лет, в "Ференцвароше" он играет с 2020 года. Черчерсов возглавил венгерский клуб в прошлом сезоне, при нем команда стала чемпионом Венгрии и обладателем кубка страны.

ЧМ-2022,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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