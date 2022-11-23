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2 часа назад

Мбаппе установил статистический рекорд ЧМ последних 52 лет

Матч ТВ

Сборная Франции одержала крупную победу над командой Австралии в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Мбаппе установил статистический рекорд ЧМ последних 52 лет
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча группы D, прошедшая на стадионе «Эль Джануб» в городе Эль Вакра, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей один из мячей забил Килиан Мбаппе. Как сообщает Opta, нападающий установил современный рекорд чемпионатов мира по количеству касаний в чужой штрафной площади — 19. Это лучший показатель с 1970 года.

В следующем матче действующие чемпионы мира встретятся с датчанами, австралийцы — с тунисцами.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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