Мбаппе установил статистический рекорд ЧМ последних 52 лет

Сборная Франции одержала крупную победу над командой Австралии в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Встреча группы D, прошедшая на стадионе «Эль Джануб» в городе Эль Вакра, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей один из мячей забил Килиан Мбаппе. Как сообщает Opta, нападающий установил современный рекорд чемпионатов мира по количеству касаний в чужой штрафной площади — 19. Это лучший показатель с 1970 года.

В следующем матче действующие чемпионы мира встретятся с датчанами, австралийцы — с тунисцами.