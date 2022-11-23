Сборная Франции не сможет заменить травмированного Люку Эрнандеса

Тренерский штаб сборной Франции не сможет заменить в заявке защитника Люку Эрнандеса, получившего травму в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира с Австралией (4:1), говорится в регламенте Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В шестом пункте регламента турнира сообщается, что футболист, получивший травму, может быть заменен не позднее, чем за день до первого официального матча национальной сборной на турнире.

Ранее в среду Федерация футбола Франции сообщила, что Эрнандес получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче против Австралии (4:1).