Сборная Франции не сможет заменить травмированного Люку Эрнандеса

Тренерский штаб сборной Франции не сможет заменить в заявке защитника Люку Эрнандеса, получившего травму в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира с Австралией (4:1), говорится в регламенте Международной федерации футбола (ФИФА).
В шестом пункте регламента турнира сообщается, что футболист, получивший травму, может быть заменен не позднее, чем за день до первого официального матча национальной сборной на турнире.
Ранее в среду Федерация футбола Франции сообщила, что Эрнандес получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче против Австралии (4:1).
Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».