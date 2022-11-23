Стало известно о планах "Челси" на Роналду

Летом владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боули обсуждали вариант трансфера экс-форварда « Манчестер Юнайтед », но сейчас клуб сосредоточен на других целях. «Синие» хотят усилить полузащиту и оборону, возможен также трансфер вингера.

Отмечается, что потенциальный трансфер Роналду в «Челси» создал бы для тренера Грэма Поттера большую проблему при выборе состава, а также нарушил бы гармонию в раздевалке.