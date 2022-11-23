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1 час назад

На ЧМ-2022 в Катаре у журналиста отняли флаг бразильского штата, приняв его за флаг ЛГБТ

Газета.Ru

Бразильский журналист Виктор Перейра после матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Саудовской Аравией лишился флага штата Пернамбуку. Об этом сообщает Reuters.

На ЧМ-2022 в Катаре у журналиста отняли флаг бразильского штата
Фото: ovictorpereira/Twitterovictorpereira/Twitter

По информации источника, после матча мужчина из толпы в традиционном белом для Катара одеянии схватил флаг, бросил на землю и стал топтать.

«Я взял свой телефон, чтобы запечатлеть происходящее на видео, однако затем он схватил его у меня и сказал, что вернет только после того, как я удалю снятое.

Затем прибыл полицейский и попытался вмешаться. Он выхватил телефон и приказал мне удалить видеоролик», — заявил Перейра.

Напомним, что вчера сборная Саудовской Аравии одержала победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года над национальной командой Аргентины.

Игра прошла в городе Лусаил на стадионе «Лусаил Иконик Стэдиум» в присутствии 88 012 зрителей и завершилась победой саудовцев со счетом 2:1.

Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин призвал уважать традиции Катара на время ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Виктор Перейра,Борис Пайкин,Госдума,
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