На ЧМ-2022 в Катаре у журналиста отняли флаг бразильского штата

Бразильский журналист Виктор Перейра после матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Саудовской Аравией лишился флага штата Пернамбуку. Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, после матча мужчина из толпы в традиционном белом для Катара одеянии схватил флаг, бросил на землю и стал топтать.
«Я взял свой телефон, чтобы запечатлеть происходящее на видео, однако затем он схватил его у меня и сказал, что вернет только после того, как я удалю снятое.
Затем прибыл полицейский и попытался вмешаться. Он выхватил телефон и приказал мне удалить видеоролик», — заявил Перейра.
Напомним, что вчера сборная Саудовской Аравии одержала победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года над национальной командой Аргентины.
Игра прошла в городе Лусаил на стадионе «Лусаил Иконик Стэдиум» в присутствии 88 012 зрителей и завершилась победой саудовцев со счетом 2:1.
Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин призвал уважать традиции Катара на время ЧМ-2022.