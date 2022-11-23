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59 минут назад

Модрич станет первым хорватским футболистом, сыгравшим на четырех чемпионатах мира

Матч ТВиещё 1

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич станет первым хорватским футболистом, сыгравшим на четырех чемпионатах мира, сообщает пресс служба ФИФА.

Модрич первым среди хорватов сыграет на четырех чемпионатах мира
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Сборная Хорватии в среду проведет свой первый матч группового этапа на чемпионате мира 2022 в Катаре. Хорваты встретятся с командой Марокко, стартовые составы соперников уже известны, Модрич выйдет на поле с капитанской повязкой.

37 летний хорват был признан лучшим игроком чемпионата мира 2018 в России. Сборная Хорватии завоевала на турнире серебро.

Встреча группы F пройдет в среду в Эль Хауре на стадионе «Эль Байт». Начало — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Лука Модрич,
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