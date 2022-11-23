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12 часов назад

СМИ: парламент Хорватии прервал сессию для просмотра игры сборной с командой Марокко

ТАССиещё 1

Депутаты Сабора Хорватии (однопалатного парламента) временно прервали обсуждение проекта государственного бюджета на 2023 год с 11:00 до 13:00 (с 13:00 до 15:00 мск) ради просмотра игры национальной сборной с командой Марокко на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом в среду сообщает хорватская газета "Вечерни лист".

Парламент Хорватии прервал сессию, чтобы посмотреть игру сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч между сборными Хорватии и Марокко проходит в среду. К 23-й минуте матча счет во встрече 0:0.

Как отмечает издание, многие народные избранники пришли на сессию парламента с атрибутикой национальной команды. Некоторые из них предпочли официальной одежде игровые футболки хорватской сборной.

Сборная Хорватии попала в одну группу с командами Бельгии, Канады и Марокко. На чемпионате мира 2018 года, прошедшем в России, хорваты завоевали серебряные медали.

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